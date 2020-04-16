Карантин может завершиться в середине мая, допускает замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допускает, что карантин может быть завершен к середине мая, решение об этом принимается исключительно Министерством здравоохранения в зависимости от текущей ситуации с распространением коронавируса.

"Я думаю, это будет середина мая", - сказал Геращенко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина24", отвечая на вопрос о том, когда по его мнению как гражданина, а не заместителя главы МВД, может завершиться карантин в стране.

"Карантин будет продолжаться столько, сколько будет рекомендовать Министерство охраны здоровья. Решения о карантине принимаются не на основании выкладок Министерства внутренних дел, мы лишь обеспечиваем режим карантина", - пояснил Геращенко.

По его словам, скорее всего, решение о целесообразности продления или прекращения карантинных мер будет приниматься ближе к концу апреля. "Решение о продолжении карантина или о его приостановлении, или его ослаблении будет приниматься ближе к дате окончания действия постановления (о текущем карантине – ИФ), то есть, ближе к 24 апреля", - сказал замминистра.

Он выразил мнение о том, что ограничительные меры принесли позитивный результат и "на сегодняшний день эпидемия не имеет огромных масштабов, которые могли бы быть, если бы не было мер карантина".