События

19:49 16.04.2020

Из Харьковской инфекционной больницы сбежал больной Covid-19

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Из Харьковской инфекционной больницы сбежал больной Covid-19

34-летний пациент, у которого было подтверждено коронавирусное заболевание Covid-19, сбежал в четверг днем из Харьковской областной инфекционной больницы. Как сообщает Харьковское облуправление Нацполиции, правоохранителям об этом сообщила заведующая отделением больницы.

"Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией. Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете Слободского отдела полиции. Решается вопрос о том, чтобы доставить мужчину назад в инфекционную больницу в карете скорой помощи.

Теги: #коронавирус #полиция #харьков
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