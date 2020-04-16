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19:43 16.04.2020

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб

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Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб

Советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит заявляет, что правоохранители намерены не допустить скопления людей возле храмов во время церковных служб на Пасху и в случае повторных нарушений будут составлять протоколы о нарушениях, сообщается на странице МВД Украины в Facebook в четверг.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - отметил Тандит.

Он подчеркнул, что в самых храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал советник министра.

Тандит подчеркнул, что МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья граждан и за последние две недели он вместе с главой Нацполиции провел три заседания Всеукраинского совета церквей, на которых были достигнуты соответствующие договоренности.

Теги: #карантин #мвд #пасха
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