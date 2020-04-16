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19:26 16.04.2020

Коронавирус приведет к серьезным общественным изменениям, считает губернатор Нью-Йорка

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Коронавирус приведет к серьезным общественным изменениям, считает губернатор Нью-Йорка

Пандемия коронавируса COVID-19 повлечет за собой коренные социальные последствия, заявил на пресс-конференции в четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Это будет момент трансформации общества, и мы заплатили за это очень высокую цену", - приводит его слова телеканал CNN.

Он отметил, что изменения коснутся не только государственного управления, но и частного сектора, и призвал работодателей переосмыслить то, как их сотрудники будут работать каждый день.

Что касается непосредственно эпидемии, губернатор заявил, что за истекшие сутки в Нью-Йорке умерли еще 606 человек с коронавирусом, а COVID-19 был выявлен еще у примерно 2 тыс. человек. В то же время губернатор сообщил, что число госпитализированных в штате снизилось - с 18 тыс. до 17 тыс.

Он добавил, что меры социальной изоляции в Нью-Йорке будут продлены до 15 мая.

CNN указывает со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, что всего в штате Нью-Йорк выявлены 214 832 случая коронавируса. Скончались более 14 тыс. пациентов.

Между тем, согласно информации университета, всего в США на данный момент зафиксированы 640 291 случай COVID-19, общее число умерших с коронавирусом превысило 31 тыс.

Теги: #сша #коронавирус
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