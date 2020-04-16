В Херсонской области во время перевозки взорвались боеприпасы, ГБР начало расследование

Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе начало досудебное расследование по факту взрыва во время перемещения военной техники к месту дислокации.

"По предварительной информации, 16 апреля 2020 около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ" под управлением военнослужащего Вооруженных Сил Украины. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв", - сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 412 (неосторожное уничтожение оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.