С начала суток боевики на Донбассе нарушили режим тишины один раз, пострадавших нет - штаб ООС
С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня один раз, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
По данным штаба, боевики обстреляли подразделения ОС в районе населенного пункта Пески с использованием автоматических станковых гранатометов.
Украинские военнослужащие подавили активность боевиков, используя дежурные огневые средства.
Потерь в результате обстрела нет.
На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация стабильная, режим тишины соблюдается.