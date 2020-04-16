События

19:03 16.04.2020

С начала суток боевики на Донбассе нарушили режим тишины один раз, пострадавших нет - штаб ООС

1 мин читать
С начала суток боевики на Донбассе нарушили режим тишины один раз, пострадавших нет - штаб ООС

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня один раз, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

По данным штаба, боевики обстреляли подразделения ОС в районе населенного пункта Пески с использованием автоматических станковых гранатометов.

Украинские военнослужащие подавили активность боевиков, используя дежурные огневые средства.

Потерь в результате обстрела нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация стабильная, режим тишины соблюдается.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 16.04.2020
Еврокомиссия выделяет €13 млн для пострадавших на Донбассе

Еврокомиссия выделяет €13 млн для пострадавших на Донбассе

07:19 16.04.2020
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

17:48 15.04.2020
Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

07:13 15.04.2020
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение - штаб ООС

17:40 14.04.2020
Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

13:45 14.04.2020
Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

07:32 14.04.2020
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали

18:02 13.04.2020
Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала понедельника – штаб ООС

Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала понедельника – штаб ООС

07:19 13.04.2020
За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

18:02 12.04.2020
С полудня воскресенья на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не было

С полудня воскресенья на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не было

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб

В Херсонской области во время перевозки взорвались боеприпасы, ГБР начало расследование

Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена украинцев сообщили о пытках и бесчеловечном обращении - Офис генпрокурора

В Чернобыльской зоне из-за ветра появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не несут угрозу

В "чернобыльской зоне" возобновился пожар, песчаная буря раздувает очаги тления – член общественного совета при Госагентстве управления зоной

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области подтверждено еще 20 случаев Covid-19, из них 12 в Подольске

Карантин может завершиться в середине мая, допускает замглавы МВД Геращенко

ВАКС обратил 35 млн грн залога Альперина в доход государства и увеличил размер залога до 76,5 млн грн

Из Харьковской инфекционной больницы сбежал больной Covid-19

Великобритания продлевает карантин еще на три недели - глава МИД

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб

Замглавы МВД Геращенко: среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на меня

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС контролируемая, но из-за ветра невозможно при тушении применять авиацию – замглавы МВД

Коронавирус приведет к серьезным общественным изменениям, считает губернатор Нью-Йорка

Генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова – замглавы МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА