С начала суток боевики на Донбассе нарушили режим тишины один раз, пострадавших нет - штаб ООС

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушили режим прекращения огня один раз, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

По данным штаба, боевики обстреляли подразделения ОС в районе населенного пункта Пески с использованием автоматических станковых гранатометов.

Украинские военнослужащие подавили активность боевиков, используя дежурные огневые средства.

Потерь в результате обстрела нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация стабильная, режим тишины соблюдается.