События

18:33 16.04.2020

Болгарский премьер предложил бизнесменам спасти предприятия за счет продажи их автомобилей класса люкс

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил болгарским бизнесменам продать их дорогие автомобили, прежде чем рассчитывать на финансовую помощь государства для сохранения рабочих мест в условиях кризиса, вызванного пандемией, сообщает в четверг балканская пресса.

Глава правительства призвал бизнесменов не увольнять сотрудников и не снижать им зарплаты, а поначалу продать дорогие лимузины, а затем уже обращаться за помощью.

По его словам, "автомобили класса люкс - это лишь малая часть накоплений болгарских бизнесменов".

Борисов отметил, что "в небогатой Болгарии, по данным статистических данных полиции, зарегистрированы три автомобиля "Бугатти", 21 автомобиль марки "Бентли", 123 "Феррари", 54 "Майбаха", 22 "Макларена", 87 "Ламборгини", 311 "Мазерати", а также 64 "Роллс-Ройса", 280 "Хаммеров", около 4 тыс. "Ягуаров" и более 5 тыс. "Порше".

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Интерфакс-Украина
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