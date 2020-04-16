Минобразования рекомендует школам не проводить "последние звонки" и выпускные вечера, а детали завершения учебного года определять самостоятельно

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) заявляют, что в условиях дистанционного обучения педагогические советы школ смогут самостоятельно определять детали образовательного процесса и завершения учебного года, а итоговое оценивание может осуществляться удаленно.

"Независимо от сроков карантина школам уже сегодня стоит готовиться к завершению учебного года. Поэтому мы предоставили расширенные разъяснения и рекомендации по завершению учебного года и оценки в условиях карантина и дистанционного обучения. Решение правительства о продлении карантина состоянию на 16 апреля нет, однако МОН готовит школы к различным вариантам развития событий, чтобы завершить учебный год максимально эффективно", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, отмечается, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года.

Кроме того, руководителям школ рекомендовано утвердить графики выдачи свидетельств о получении базового среднего образования выпускникам 9-х классов, учитывая противоэпидемические требования.

Ученикам 1-8 и 10 классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал документа вручить в сентябре 2020-2021 учебного года.

Среди прочего, во время календарно-тематического планирования на 2020-2021 учебный год Министерство рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий год, а в 2-11 классах провести входящее оценивания уровня знаний учащихся по 2019-2020 учебному году.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни covid-19, в 2019/2020 учебном году рекомендовано не проводить массовые мероприятия, в частности - последние звонки и выпускные вечера", - подчеркивают в Минобразования.