События

17:43 16.04.2020

В "чернобыльской зоне" возобновился пожар, песчаная буря раздувает очаги тления – член общественного совета при Госагентстве управления зоной

1 мин читать
В "чернобыльской зоне" возобновился пожар, песчаная буря раздувает очаги тления – член общественного совета при Госагентстве управления зоной

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился в четверг из-за сильного ветра, сообщил директор агентства "Чернобыль тур", член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - написал Емельяненко на своей странице в Facebook в четверг.

При этом он высказал надежду, что "на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки". "Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - добавил Емельяненко.

Теги: #чернобыльская_зона #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 16.04.2020
Спасатели продолжают тушить тлеющие пеньки и древесину на территории четырех лесничеств зоны отчуждения

Спасатели продолжают тушить тлеющие пеньки и древесину на территории четырех лесничеств зоны отчуждения

07:42 15.04.2020
На территории Народичского и Клищивского лесничеств Житомирской области пожар ликвидирован, в Радогощанском лесничестве локализован   – ГСЧС

На территории Народичского и Клищивского лесничеств Житомирской области пожар ликвидирован, в Радогощанском лесничестве локализован   – ГСЧС

00:16 15.04.2020
Кабмин потратит на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения ЧАЕС почти 145 млн грн – Шмыгаль

Кабмин потратит на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения ЧАЕС почти 145 млн грн – Шмыгаль

20:04 14.04.2020
В "Чернобыльской зоне" безвозвратно уничтожены более 30% туристических объектов - директор турагентства

В "Чернобыльской зоне" безвозвратно уничтожены более 30% туристических объектов - директор турагентства

17:36 14.04.2020
Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

15:20 14.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами

В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами

14:45 14.04.2020
Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

13:42 14.04.2020
Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

22:14 13.04.2020
Полицейские поймали еще одного правонарушителя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Полицейские поймали еще одного правонарушителя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

18:17 13.04.2020
Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти – член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти – член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена украинцев сообщили о пытках и бесчеловечном обращении - Офис генпрокурора

Главный санврач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование рынков

СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

Во Львовской области скончался восьмой зараженный коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена украинцев сообщили о пытках и бесчеловечном обращении - Офис генпрокурора

Швейцария с 27 апреля начнет поэтапное ослабление связанных с коронавирусом ограничений

Болгарский премьер предложил бизнесменам спасти предприятия за счет продажи их автомобилей класса люкс

Минобразования рекомендует школам не проводить "последние звонки" и выпускные вечера, а детали завершения учебного года определять самостоятельно

Суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб в деле экс-нардепа Микитася

Суд взял под домашний арест экс-депутата Черновол

ЕС: обмен удерживаемыми лицами – отрадный шаг на пути к выполнению достигнутых договоренностей

Главы МИД стран "нормандской четверки" планируют обсудить ситуацию в Украине в видеоформате – МИД РФ

Главный санврач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование рынков

Больше 66% украинских пенсионеров получают пенсии через банки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА