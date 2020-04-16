В "чернобыльской зоне" возобновился пожар, песчаная буря раздувает очаги тления – член общественного совета при Госагентстве управления зоной

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился в четверг из-за сильного ветра, сообщил директор агентства "Чернобыль тур", член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - написал Емельяненко на своей странице в Facebook в четверг.

При этом он высказал надежду, что "на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки". "Тем более, что бюджеты на тушение выделены", - добавил Емельяненко.