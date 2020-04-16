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17:33 16.04.2020

ЕС: обмен удерживаемыми лицами – отрадный шаг на пути к выполнению достигнутых договоренностей

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ЕС: обмен удерживаемыми лицами – отрадный шаг на пути к выполнению достигнутых договоренностей

В Европейском Союзе приветствуют очередной обмен удерживаемыми лицами и призывают к полному выполнению Минских договоренностей

Речь об этом идет в заявлении представителя Внешнеполитической службы Европейского Союза, распространенного в четверг.

«Это - отрадный следующий шаг на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите в Парижском нормандском формате 9 декабря 2019 года. Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских соглашений, в том числе, опираясь на рекомендации, согласованные в Нормандском формате», - говорится в заявлении.

При этом в ЕС вновь заверили в поддержке работы Нормандского формата, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Трехсторонней контактной группы. «Полное выполнение минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», - уверены в Брюсселе.

Кроме того, в заявлении отмечается, что «постоянное прекращение огня – также и в ответ на глобальный призыв Генерального секретаря ООН Гутерриша - укрепит доверие и облегчит тяжелую гуманитарную ситуацию». «Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования также должны обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ для Международного комитета Красного Креста ко всем оставшимся под стражей», - сказано в тексте.

При этом в заявлении констатировали, что Европейский Союз «остается неизменным в своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Теги: #ес #обмен_пленными
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