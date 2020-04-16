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16:49 16.04.2020

Главный санврач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование рынков

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Главный санврач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование рынков

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Соответствующее постановление он подписал в четверг.

Как сообщалось, ранее главный санврач выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

Теги: #ляшко #коронавирус #рынок
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