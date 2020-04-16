Зеленский понаблюдал за учениями десантно-штурмовой бригады на Закарпатье и ознакомился с новейшим вооружением десантников

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область проверил ход ротных тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск, отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "вражеский" опорный пункт", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Во время одного из этапов учений отработано пополнение запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставка грузов была осуществлена с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении десантно-штурмовых войск. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

На полигоне президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении десантно-штурмовых войск и других подразделений Вооруженных сил Украины.