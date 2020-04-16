Зеленский: я радуюсь освобождению всех украинцев, и военных, и политзаключенных, и обычных граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство работает над освобождением всех украинских граждан, которые удерживаются на временно оккупированных территориях, и каждый этап такого освобождения является важным и радостным.

"У меня, как у обычного человека, только положительные эмоции. Во-первых, потому что мы возвращаем наших людей, наших граждан. И вы знаете, я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Потому что для нас обычные граждане – такие же герои, потому что они были за решеткой, защищали именно нашу страну, наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - сказал он во время рабочей поездки в Закарпатскую область, комментируя взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе в четверг.

Зеленский заявил, что Украина освобождает всех, и будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой.