События

16:38 16.04.2020

Больше 66% украинских пенсионеров получают пенсии через банки

1 мин читать
Больше 66% украинских пенсионеров получают пенсии через банки

Пенсионные выплаты через банки по состоянию на начало апреля получают 7,5 млн украинских пенсионеров, или 66,4% от общей численности, сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Facebook.

Согласно данным ПФУ, 51,5% из них получают пенсионные выплаты через ПриватБанк, 35,4% - Ощадбанк и 4,9% - через Райффайзен банк Аваль.

Согласно данным Пенсионного фонда, осенью 2019 года пенсии через банковские учреждения получали 7,4 млн пенсионеров, в мае-2019 - 7,3 млн.

Теги: #пенсия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 08.04.2020
До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

12:52 26.02.2020
Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

04:41 30.01.2020
Парламент Эстонии одобрил проект пенсионной реформы и по доверию правительству

Парламент Эстонии одобрил проект пенсионной реформы и по доверию правительству

18:43 24.01.2020
КС признал неконституционными положения закона о повышении пенсионного возраста для работающих во вредных условиях

КС признал неконституционными положения закона о повышении пенсионного возраста для работающих во вредных условиях

15:52 02.01.2020
Пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии - Третьякова

Пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии - Третьякова

12:57 28.12.2019
Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

11:55 27.12.2019
Минфин намерен отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Минфин намерен отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

15:02 22.12.2019
Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии

09:35 29.11.2019
ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

15:33 25.11.2019
На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

На рассмотрение комитета Рады вынесут предложение о преодолении вето президента на законопроект о досрочном выходе женщин на пенсию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главный санврач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование рынков

СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

Во Львовской области скончался восьмой зараженный коронавирусом

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Главный санврач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование рынков

Киев накрыла пылевая буря, в городе низкая видимость

СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

Два медучреждения в Одессе получили гуманитарную помощь от Турции

Во Львовской области скончался восьмой зараженный коронавирусом

Зеленский понаблюдал за учениями десантно-штурмовой бригады на Закарпатье и ознакомился с новейшим вооружением десантников

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

Еврокомиссия выделяет €13 млн для пострадавших на Донбассе

Гендиректор "Укрпошты" пообещал отправить на карантин сотрудников, посещавших массовые мероприятия на Пасху

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА