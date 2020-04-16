Больше 66% украинских пенсионеров получают пенсии через банки

Пенсионные выплаты через банки по состоянию на начало апреля получают 7,5 млн украинских пенсионеров, или 66,4% от общей численности, сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Facebook.

Согласно данным ПФУ, 51,5% из них получают пенсионные выплаты через ПриватБанк, 35,4% - Ощадбанк и 4,9% - через Райффайзен банк Аваль.

Согласно данным Пенсионного фонда, осенью 2019 года пенсии через банковские учреждения получали 7,4 млн пенсионеров, в мае-2019 - 7,3 млн.