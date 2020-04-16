Киев накрыла пылевая буря, в городе низкая видимость

Пылевая буря наблюдается в Киеве в четверг, 16 апреля, с середины дня: в разных районах города ураганный ветер носит облака песка и пыли, на дорогах пониженная видимость.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сильный ветер поднимает пыль с открытых пространств и мусор из контейнеров, разнося их по жилым районам, местами уносит плохо закрепленные на балконах и лоджиях вещи и срывает с фасадов козырьки. Над Днепром и Десенкой проносятся густые желтые песчаные тучи.

Все районы города в желтой мгле.

Как сообщается на странице Киевской городской государственной администрации, такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, и являются причинами образования пыли, в столицу принес северный ветер.

В Управлении экологии и природных ресурсов сообщают об ожидаемой скорости ветра 17-22 м/с.

Специалисты призывают при сильном ветре все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.