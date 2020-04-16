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16:28 16.04.2020

СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

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СБУ задержала бывшего сотрудника "Альфы" - фигуранта дела генерала Шайтанова

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Киеве еще одного фигуранта дела ранее задержанного по подозрению в госизмене генерал-майора Валерия Шайтанова - бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также работал на ФСБ РФ, сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

"Во время проведения обысков сотрудники СБУ обнаружили у подозреваемого большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении СБУ на странице в Фейсбук.

По информации СБУ, оружие и боеприпасы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.

Шевченковский районный суд Киева избрал Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #рф #сбу #госизмена
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