Два медучреждения в Одессе получили гуманитарную помощь от Турции

Первая партия гуманитарной помощи от Турции в связи с Covid-19 была передана Одесскому роддому №2 и Одесской городской клинической инфекционной больнице, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Представительство МИД Украины в Одессе уже передало маски и халаты в Одесский роддом №2 и Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу. Благодарим за содействие Одесскую областную государственную администрацию", - говорится в сообщении МИД Украины на Facebook в четверг.

Министерство подчеркнуло, что украинские дипломаты по всему миру продолжают поиск всех вариантов, которые помогут Украине сдержать распространение инфекции и спасать жизни. "Спасибо дипломатам за службу, а партнерам - за готовность помочь в сложных условиях пандемии", - отметили в МИД.

Как сообщил ранее посол Украины в Турции Андрей Сыбига, Башкентский университет в Анкаре передал Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящей из 3500 хирургических масок и 100 халатов в связи с пандемией Covid-19.