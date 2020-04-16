Во Львовской области скончался восьмой зараженный коронавирусом

Во Львовской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Во Львовской области скончался восьмой пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция", – указано в сообщении.

Пациенту было 67-летний мужчина, который также болел сахарным диабетом.

8 апреля его госпитализировали в Новояворовскую больницу, а потом перевели в областную инфекционную больницу. ПЦР-тест показал у него коронавирус 11 апреля.

Как сообщалось, во Львовской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 166 человек. По состоянию на утро четверга, 16 апреля, в области было зафиксировано 7 летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом.

Также в четверг командование Медицинских сил ВСУ сообщило, что в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник ВСУ.

Отмечается, что первые признаки болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, в 10:20 он умер", - говорится в сообщении. По информации военных медиков, у мужчины кроме Covid-19 были сопутствующие заболевания.