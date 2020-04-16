В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Так, сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что первые признаки болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер", - говорится в сообщении.

По информации медиков, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.