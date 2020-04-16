События

14:32 16.04.2020

Гендиректор "Укрпошты" пообещал отправить на карантин сотрудников, посещавших массовые мероприятия на Пасху

2 мин читать
Гендиректор "Укрпошты" пообещал отправить на карантин сотрудников, посещавших массовые мероприятия на Пасху

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский призвал коллектив предприятия отказаться от посещений массовых мероприятий и церковных служб в период Пасхальных праздников и оставил за собой право не выплачивать 25 тыс. грн компенсации за заражение, в случае, если будет доказано, что сотрудник заразился в ходе посещения массовых мероприятий.

Он подчеркнул, что не имеет права запретить сотрудникам "Укрпошты" идти в церковь, но очень просит этого не делать и встретить Пасху дома, с семьей, включив онлайн или ТВ-трансляцию Пасхальной службы.

"Я буду настойчиво рекомендовать своим непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения вами массовых служб в эти дни (включая "Чистый четверг"), отправить вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, в неоплачиваемый отпуск сроком на две недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что вы здоровы", - написал он в своем обращении к коллегам на странице в Facebook вечером в среду.

Смелянский также подчеркнул, что в случае отправки сотрудника в двухнедельный отпуск надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет.

"Я также оставляю за собой право не выплачивать сумму в 25 тыс. грн, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием", - написал гендиректор "Укрпошты".

Он также подчеркнул, что почтальены ежедневно входят в дома миллионов людей, принося 4 млн пенсионеров их пенсии, а десяткам миллионов клиентов - их посылки и письма.

"Уверен, что к моему призыву остаться дома присоединятся руководители всех стратегических предприятий страны, которые сегодня обеспечивают ее жизнедеятельность в условиях карантина", - отметил Смелянский.

Теги: #укрпошта #коронавирус #смелянский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 16.04.2020
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

14:25 16.04.2020
В Китае заявили, что доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане нет

В Китае заявили, что доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане нет

14:24 16.04.2020
В Иране третий день подряд от коронавируса умирает меньше 100 человек

В Иране третий день подряд от коронавируса умирает меньше 100 человек

14:14 16.04.2020
Совладелец "Планета Кино": остатки на счетах позволят нам продержаться еще максимум 6 недель

Совладелец "Планета Кино": остатки на счетах позволят нам продержаться еще максимум 6 недель

13:49 16.04.2020
ЮНИСЕФ обеспокоена положением возращенных из-за карантина из интернатов в семьи 42 тыс. детей

ЮНИСЕФ обеспокоена положением возращенных из-за карантина из интернатов в семьи 42 тыс. детей

13:41 16.04.2020
Государственный экспертный центр запустил информационный ресурс о применении лекарств при COVID-19

Государственный экспертный центр запустил информационный ресурс о применении лекарств при COVID-19

13:41 16.04.2020
Кличко: Люди, которые распространяют в соцсетях ерунду о коронавирусе и призывают не придерживаться ограничений, ставят под угрозу жизни других

Кличко: Люди, которые распространяют в соцсетях ерунду о коронавирусе и призывают не придерживаться ограничений, ставят под угрозу жизни других

12:42 16.04.2020
Число жертв коронавируса в Бельгии приближается к 5 тыс

Число жертв коронавируса в Бельгии приближается к 5 тыс

12:42 16.04.2020
Более 50 спецавтомобилей ежедневно дезинфицируют улицы Киева – Кличко

Более 50 спецавтомобилей ежедневно дезинфицируют улицы Киева – Кличко

12:41 16.04.2020
Ближайшие недели станут ключевыми в борьбе Европы против COVID-19

Ближайшие недели станут ключевыми в борьбе Европы против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

На Донбассе завершено взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14

Кличко: В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный

Освобождение удерживаемых проходит в рамках формата "всех на всех", который работает эффективно и в круглосуточном режиме - Ермак

На Донбассе начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в рамках которого домой вернутся 19 украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия выделяет €13 млн для пострадавших на Донбассе

На Донбассе завершено взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14

Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1 млн. чел. до 2,5 млн

Кличко: ВНО состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от снятия введенных ограничений

Кличко: рассматриваем вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин и проверяем на коронавирус еще 32 служителя Киево-Печерской лавры

Власти Японии хотят расширить режим ЧП на всю страну

В Эстонии за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 34 человека, один умер

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, заверили, что продолжают отстаивать полное и независимое расследование авиакатастрофы

Кличко: В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный

Зеленский на Закарпатье ознакомится со строительством военного городка, понаблюдает за учениями десантно-штурмовой бригады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА