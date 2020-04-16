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14:25 16.04.2020

В Китае заявили, что доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане нет

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В Китае заявили, что доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане нет

Китай считает бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

"Позиция Китая в отношении происхождения и путей передачи нового коронавируса ясна. Мы всегда придерживались мнения, что это научная проблема, которая должна изучаться учеными и медицинскими экспертами", - сказал он.

"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус был создан в лаборатории. Многие известные медицинские эксперты во всем мире также считают теории об "утечке из лаборатории" лишенными каких-либо научных доказательств", - заявил Чжао Лицзянь.

Телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус нового типа COVID-19 хранился в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения СМИ о том, что в Вашингтоне все больше склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в китайском городе Ухань и случайно попал за ее пределы, заявил: "Мы очень внимательно изучаем это (то, откуда появился вирус - ИФ)". При этом он не стал говорить, считает ли он правдоподобной данную версию.

Теги: #коронавирус #китай
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