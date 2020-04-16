Кличко: Люди, которые распространяют в соцсетях ерунду о коронавирусе и призывают не придерживаться ограничений, ставят под угрозу жизни других

Киев и Украина благодаря вовремя внедренным ограничительным мерам имеют наименьшее количество больных на Covid-19 среди стран европейского пространства, заявил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что люди, которые распространяют в соцсетях недостоверную информацию о коронавирусе, ставят под угрозу жизни украинцев.

"У нас ситуация стабильная. Сегодня Киев и Украина благодаря вовремя внедренным ограничительным мерам имеют наименьшее количество больных среди стран европейского пространства, но если сейчас ситуацию не удержать, тогда будет не до шуток соцсетей и не до размышлений о всемирном сговоре. Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы пресечь распространение инфекции, чтобы не допустить взрыва этой болезни. Это очень важно", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.

Мэр призвал граждан помочь властям в этом и придерживаться необходимых правил.

Кличко добавил, что по данным Министерства здравоохранения Украины и согласно расчетам отечественных вирусологов, если бы ограничительные меры вовремя не были введены, сегодня в Украине было бы приблизительно 17 тыс. больных на коронавирус. Кроме того, он отметил, что сегодня в мире уже более 2 млн больных, больше 120 тыс. людей умерли от усложнений, в частности в Италии количество жертв коронавируса возросло до 22 тыс. лиц и было зафиксировано почти 165 тыс. случаев инфицирования.

"И там тоже не верили в эпидемию, а сейчас не могут, к сожалению, ее сдержать. Люди, которые распространяют в соцсетях ерунду о коронавирусе, люди, которые призывают других не придерживаться ограничительных мер, ставят под угрозу не только свою жизнь, они ставят под угрозу жизнь каждого из нас", - подчеркнул Кличко.