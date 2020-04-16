Число жертв коронавируса в Бельгии приближается к 5 тыс

За минувшие сутки в Бельгии зарегистрированы 417 новых летальных исходов среди больных, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщили в четверг в Брюсселе представители Национального антикризисного центра и Минздрава страны.

В целом с начала эпидемии в Бельгии умерли 4857 человек, инфицированных COVID-19.

За сутки госпитализированы 310 новых пациентов, заразившихся коронавирусом, за тот же период выписаны из больниц 455 вылечившихся.

Число занятых инфицированными больничных коек, по данным на четверг, составляет 5309. В отделениях интенсивной терапии находятся 1182 пациента.

В целом по стране официально подтверждены 34809 случаев заражения COVID-19.

"В будущем число подтвержденных случае должно возрасти. Ситуация будет развиваться со временем", - заявил на пресс-конференции официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

Вместе с тем, по его словам, "наблюдается медленная, но реальная тенденция замедления" распространения эпидемии.

Он напомнил: "Продолжение гигиенических мер в отношении рук и социальное дистанцирование остаются необходимыми. Очень важно придерживаться этого усилия. Наше сегодняшнее поведение будет определять в ближайшие недели эволюцию эпидемии", - сказал вирусолог Андре.

Накануне после заседания Национального совета безопасности Бельгии федеральное правительство страны подтвердило ранее озвученное в СМИ решение о продлении режима изоляции населения до 3 мая.

Комментируя это решение, бельгийский премьер-министр Софи Вильмес отметила, что "даже если сегодня есть основания думать, что распространение вируса замедляется, этот кризис еще не закончился". "Надо продолжать усилия", - заявила глава федерального правительства Бельгии.