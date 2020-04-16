Более 50 спецавтомобилей ежедневно дезинфицируют улицы Киева – Кличко

Каждый день утром в Киеве на маршруты выходит более 50 спецавтомобилей, которые дезинфицируют улицы столицы спецсредствами, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Коммунальные службы города уже более месяца работают в усиленном режиме. Работы по дезинфекции фактически не прекращаются. С самого утра, пока большинство киевлян спят, работник "Киевавтодора" обрабатывают спецсредствами улицы. Каждый день на маршруты выходит более 50 спецавтомобилей, каждый день используют приблизительно 600-700 литров спецсредств, которые добавляют в воду", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.

Мэр заверил: несмотря на то, что общественный транспорт столицы работает в режиме ограничений, дезинфицируют все без исключений дома, поскольку "часть стратегических предприятий и организаций, которые собственным транспортом возят сотрудников на работу, используют остановки как место для сбора своих работников".