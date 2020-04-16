Кличко: рассматриваем вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин и проверяем на коронавирус еще 32 служителя Киево-Печерской лавры

В настоящее время на коронавирус проверяют еще 32 служителя Киево-Печерской лавры: у них медики взяли образцы на ПЦР-тесты, результаты тестирования должны быть к концу дня, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.

Мэр также сообщил, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре.

"Там сегодня работают санитарные врачи. Мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - подчеркнул Кличко.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь — мужской монастырь Киевской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), расположенный в Киеве на Зверинце.