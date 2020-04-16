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12:27 16.04.2020

В Эстонии за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 34 человека, один умер

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В Эстонии за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 34 человека, один умер

В Эстонии за последние сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, один человек с Covid-19 умер, сообщил в четверг департамент здоровья.

По данным ведомства, общее число инфицированных выросло до 1 434 человек, умерших - до 36 человек.

За минувшие сутки сделано 2058 тестов на Covid-19, из которых 34 или 1,7% оказались позитивными. Всего после начала эпидемии из 36 024 проделанных тестов позитивными оказались 1434, или 4%.

В больницах находятся 137 пациентов, из которых 10 - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 133 человека.

Больше всего зараженных в возрастной группе 55-59 лет (18%), в группах 20-24 лет - 15%, 15-19 лет - 12% и 50-54 лет также 12%.

Теги: #коронавирус #эстония
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