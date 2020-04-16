События

12:05 16.04.2020

Зеленский на Закарпатье ознакомится со строительством военного городка, понаблюдает за учениями десантно-штурмовой бригады

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Зеленский на Закарпатье ознакомится со строительством военного городка, понаблюдает за учениями десантно-штурмовой бригады

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посещает с рабочей поездкой Закарпатскую область.

"Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский также будет наблюдать за ротными тактическими учениями с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Теги: #зеленский
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