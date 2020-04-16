Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, заверили, что продолжают отстаивать полное и независимое расследование авиакатастрофы

В связи с исполнением 100 дней с момента крушения в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) члены Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 - Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Соединенное Королевство - заверили, что министры иностранных дел стран продолжают работать сообща и отстаивать прозрачное расследование авиакатастрофы.

"Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает работать сообща, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они продолжают переживать", - говорится в совместном заявлении государств-участниц Международной группы, опубликованном на сайте МИД Украины в четверг.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.