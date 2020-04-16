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12:13 16.04.2020

Кличко: В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный

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Кличко: В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный

За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще в 32 киевлян, один случай – летальный, а всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в четверг.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 чел. Из них - один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка, а также 20 мужчин - от 19 до 60 лет. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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