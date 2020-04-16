Освобождение удерживаемых проходит в рамках формата "всех на всех", который работает эффективно и в круглосуточном режиме - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе в четверг происходит в рамках формата "всех на всех".

"Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Ермак отметил, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме. "Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы. Всё это – ради украинцев, которых мы должны вытянуть из ада плена", - заявил он.

Глава Офиса президента указал, что взаимное освобождение – это всегда очень кропотливая работа, есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки, и украинская сторона над ними работает.

Ермак напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина будет бороться за жизнь каждого гражданина.

"Еще год назад не было ни одной активности по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня нам удалось построить очень эффективную переговорную конструкцию", - отметил глава ОП.