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11:46 16.04.2020

В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается

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В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается

Ближайшая ночь еще будет холодной, днем ветер ослабеет, воздух прогреется, осадков не ожидается – такую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19 ° тепла, на юге и Закарпатье до 22°; в северной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была 25,2 в 1956г., самая низкая ночью -5,3 в 1929г.

На субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северных, Волынской, Ровенской областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на юге и Закарпатье до 16°.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0-2°, днем температура 10-12° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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