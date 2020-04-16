Черновол на заседании суда: мне все равно, какую меру пресечения мне изберут

Печерский районный суд Киева в четверг продолжает заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол.

Трансляция судебного заседания, на котором рассматривается ходатайство, ведется на ютюб-канале "Судебной власти Украины". Заседание ведет следственный судья Сергей Вовк, в отводе которого было ранее отказано.

В ходе заседания выступила сторона обвинения с позицией необходимости избрания Черновол меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Мне все равно, какое решение вы примете…. Потому что я тут не жертва, я тут победитель… это дело не против "майдановцев", а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", - заявила Черновол.

Она в очередной раз подчеркнула, что не отрицает факт поджога офиса "Партии регионов" во время революции Достоинства в 2014 года, но не видит связи между поджогом и смертью сотрудника офиса, что вменяется ей следствием. "Нет причинно-следственной связи между смертью этого человека (который погиб в результате пожара в офисе партии – ИФ-У) и моими действиями", - заявила Черновол.

"Действия, которые мне инкриминируются - самозащита", - добавила она.

"Я бы хотела, что бы вы установили, что на самом деле там произошло и почему погиб Захаров (сотрудник офиса "Партии регионов" – ИФ-У)…. Есть основания считать, что смерть была насильственная", - сказала Черновол, обращаясь к стороне обвинения.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева во вторник начал рассмотрение ходатайства следствия об избрании меру пресечения Черновол по обвинению в умышленном убийстве, выдвинутом в ее адрес Государственным Бюро расследований (ГБР). Обвинение просит суд избрать меру пресечения для Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста.

10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников Революции достоинства.