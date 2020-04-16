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10:58 16.04.2020

Минсоцполитики Украины запустило информационную платформу "Помощь рядом"

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Минсоцполитики Украины запустило информационную платформу "Помощь рядом"

Министерство социальной политики Украины запустило информационную онлайн-платформу "Помощь рядом" для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.

"Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть, все вместе будем помогать людям", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Информационная платформа работает по электронному адресу: https://dopomoga.msp.gov.ua.

Как отмечается, граждане также смогут обращаться на "горячие" телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

Ежедневно на онлайн-платформе "Помощь рядом" будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря этому социальному проекту будут оперативно определяться потребности, будет предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким гражданам пожилого возраста, одиноким и одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

Теги: #минсоцполитики
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