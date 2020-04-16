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10:30 16.04.2020

Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций анестезиологов и реаниматологов для противодействия COVID-19

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Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций анестезиологов и реаниматологов для противодействия COVID-19

Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме платформу для онлайн-консультаций с ведущими анестезиологами и реаниматологами, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы вчера в тестовом режиме запустили онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны для всех остальных реаниматологов, которые работают в определенных для борьбы с коронавирусом больницах. Вчера присоединились 100 медучреждений. В ближайшие дни присоединяться остальные. Для нас важно, чтобы у анестезиологов и реаниматологов была возможность онлайн-консультаций с коллегами",- сказал он.

Теги: #коронавирус #минздрав
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