Минздрав возобновит отправку украинцев на лечение за рубеж после снятия ограничений принимающей стороной, комиссия работает

Министерство здравоохранения возобновит отправку украинцев на лечение за рубеж после снятия принимающей стороной ограничений, наложенных из-за карантина, но комиссия по отправке на лечение за рубеж продолжает работу, сообщил министр здравоохранение Максим Степанов.

"Минздрав работает в обычном режиме по рассмотрению заявок, которые подают наши граждане на оплату лечения за рубежом. Последняя такая комиссия состоялась вчера (в среду, 15 апреля - ИФ), было принято решение по 79 пациентам", - сказал он на брифинге в четверг.

Степанов отметил, что "в условиях карантина в связи с ограничением, которые установила принимающая сторона, выезд наших граждан на лечение за рубежом очень ограниченный".

Степанов также сказал, что гражданам, которые уже находятся за рубежом по этой программе, "оплачивается соответствующее лечение, если есть такая возможность, если они уже лечатся".

"Мы следим за ситуацией, как только принимающая сторона откроет возможность приема в условиях карантина, то Минздрав будет делать все, чтобы наши граждане попали на лечение за рубеж", - заверил министр.