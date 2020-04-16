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10:20 16.04.2020

Минреинтеграции: Оккупационные власти на Донбассе и в Крыму продолжают отрицать наличие летальных случаев от COVID-19

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Минреинтеграции: Оккупационные власти на Донбассе и в Крыму продолжают отрицать наличие летальных случаев от COVID-19

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что оккупационные власти на Донбассе и в Крыму продолжают отрицать наличие летальных случаев в связи пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Минреинтеграции внимательно следит за ситуацией на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, Автономной Республике Крым и Севастополе по распространению эпидемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Анализ имеющейся информации свидетельствует о повышенных рисках для жителей ВОТ из-за политики двойных стандартов российских оккупационных администраций в отношении местного населения.", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что по состоянию на утро 15 апреля оккупационные администрации признали такое количество инфицированных коронавирусом: в Крыму - 34 человека (более 2,7 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения), в Севастополе - 8 человек (более 1,3 тыс. человек в разных режимах медицинского наблюдения), в ОРДО - 22 (около 9 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения), в ОРЛО - 16 человек (около 4 тыс. в различных режимах медицинского наблюдения).

"При этом наличие летальных случаев на всех ВОТ отрицается. Однако, по имеющимся сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше", - заявляют в министерстве.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию и высокий риск всплеска заболеваемости, Минреинтеграции рекомендует гражданам, находящимся на оккупированной территории, в ближайшее время избегать контактов с лицами, которые на протяжении последних 14 дней вернулись из-за границы, в первую очередь - из крупных городов России, где высокий уровень заболеваемости, а также избегать общения с представителями российских оккупационных контингентов и участия в массовых мероприятиях в контексте подготовки ко Дню Победы 9 мая.

Теги: #крым #коронавирус #ордло #минреинтеграции
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