Участники пробного ВНО получили новые инструменты для подготовки к тестированию

Министерство образования и науки Украины заявляет, что участники пробного внешнего независимого оценивания получили новые инструменты для подготовки к тестированию.

"В личных кабинетах участников пробного ВНО появились новые инструменты, которые позволят выпускникам более эффективно подготовиться к тестированию. В частности, участники смогут поработать с тестами, попрактиковаться в заполнении бланков ответов, а также подробнее ознакомиться с самой процедурой проведения ВНО", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что материалы размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

В частности, участники пробного ВНО имеют возможность: посмотреть информационные видео, поработать с тестами, попрактиковаться в заполнении бланков ответов и научиться эффективно распределять время.

"После того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, все зарегистрированные участники смогут пройти пробное ВНО в обычном формате. О датах его проведения будет сообщено дополнительно", - констатируют в министерстве.