Среди 9 освобождаемых в Донецкой области попавший в плен в 2019 году военнослужащий Виктор Шайдов

С временно оккупированной территории Донецкой области в рамках обмена удерживаемыми лицами в четверг будет возвращено 9 граждан Украины, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

"В частности, среди них – Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала она в своем Телеграм-канале.

Денисова отметила, что в настоящее время процесс взаимного освобождения граждан происходит в первой локации – на КПВВ "Майорск".

Омбудсмен уточнила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что после завершения обмена на первой локации через время начнется обмен в Луганской области в районе Счастья, в рамках которого в Украину вернутся еще 10 граждан.

"Сейчас те 9 граждан, которых забрали в Донецкой области, уже находятся на подконтрольной Украине территории, и уже будут перемещаться в место обсервации", - сообщила она.