На Донбассе начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в рамках которого домой вернутся 19 украинцев

На Донбассе начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

"С учетом карантинных ограничений, которые пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию", - сообщается в четверг на странице Офиса президента в Facebook.

В ОП указали, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

"Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе президента напомнили, что это уже третий этап освобождения удерживаемых лиц при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре 2019 года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго в декабре 2019 года вернулись еще 76 граждан.

"Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года", - отмечают в ОП.