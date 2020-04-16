События

09:45 16.04.2020

В Украине за сутки выявлено 397 новых случая COVID-19, 8 ранее заболевших умерли

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В Украине за сутки выявлено 397 новых случая COVID-19, 8 ранее заболевших умерли

В Украине по состоянию на 9.00 четверга, 16 апреля, зафиксирован 4,161 тыс. случай заболевания COVID-19, при этом количество выздоровевших достигло 186, скончавшихся – 116, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 15 апреля было получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях… В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 чел., из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В целом 186 чел. уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в их организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в четверг утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине было зафиксировано 3,764 тыс. лабораторно подтвержденных случая COVID-19 Количество выздоровевших пациентов (143) превышало количество летальных случаев (108). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на восемь, количество случаев выздоровления - на 43.

Теги: #коронавирус
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