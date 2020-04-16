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07:41 16.04.2020

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса - Пентагон

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НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса - Пентагон

Североатлантический альянс сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Пентагона по итогам видеоконференции министров обороны стран НАТО.

"Союзники подтвердили свою приверженность готовности и продолжению текущих операций. (...) Самый сильный альянс в мире остается готовым", - подчеркивается в распространенном сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Пентагон отметил, что министры "подчеркнули важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют пандемию для распространения ложных и вредных сообщений".

Участники конференции, в которой приняли участие министр обороны США Марк Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "сосредоточились на поддержании сильной позиции сдерживания и обороны НАТО, чтобы сохранить безопасность альянса" во время пандемии, говорится в сообщении.

Теги: #коронавирус #нато #боеготовность
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