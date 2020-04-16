За минувшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

В течение 15 апреля боевики трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, осуществляя обстрелы украинских позиций на Донбассе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

Обстрелы осуществлялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Попасной из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Крымского зафиксировано использование боевиками гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"На провокационные обстрелы украинские военнослужащие дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты в этом районе вернулись к соблюдению режима "Тишины", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции возле Водяного были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

В штабе подчеркнули, что военнослужащие ООС находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи активности боевиков.

По данным украинской разведки, 15 апреля было ранено двух боевиков.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.