Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте был высоким - мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте 2020 года по индексу загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как высокий, наиболее загрязненный воздух - в Довгинцевом районе, сообщается в ежемесячном бюллетене загрязнения атмосферного воздуха за март, обнародованном управлением экологии на сайте Криворожского горисполкома.

По данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение месяца наблюдались превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в 32 случаях (13% проб), по формальдегиду - в 11 случаях (2%).

Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенические нормы, констатируется в справке. По пыли и по формальдегиду фиксировалось превышение на всех 5-ти постах наблюдений.

Ранее начальник управления экологии Светлана Охотникова сообщала агентству "Интерфакс-Украина", что управление первым в Украине создало мониторинговую сеть за состоянием атмосферного воздуха на основании данных лабораторий расположенных в городе предприятий.

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное производства. При этом, в частности, коксохимическое производство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Доменное производство характеризуется образованием большого количества доменного газа, содержащего оксиды углерода и серы, водород, азот, некоторые другие газы и большое количество колошниковой пыли, содержащей окислы железа, кремния, марганца, кальция, магния, частицы шихтовых материалов.