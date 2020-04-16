События

05:52 16.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19, 34 - "импортированы"

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За сутки в материковом Китае выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19, 34 - "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 34 - у людей, прибывших из-за рубежа, 12 - внутри страны (провинции Гуандун - пять, Хэйлунцзян - четыре, Пекин - три), сообщается на сайте Госкомздрава КНР.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 3 тыс. 342 человека, зарегистрировано 82 тыс. 341 случай заболевания, из них 1 тыс. 534 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 107 человек, состояние 95 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 456 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 016 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 395 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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