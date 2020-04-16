Число жертв коронавируса в США превысило 28 тыс., инфицировано более 630 тыс

По состоянию на 2:00 по киевскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране с начала распространения инфекции COVID-19 зарегистрировано 636 тыс. 350 заразившихся.

В мире, по данным университета, число инфицированных достигло 2 млн 056 тыс. 055, скончавшихся - 134 тыс. 178.

Университет осуществляет мониторинг распространения коронавируса по всему миру, основываясь на информации, поступающий от властей соответствующих стран и из других источников.