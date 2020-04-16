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02:14 16.04.2020

На Житомирщине коронавирусом инфицировано 162 человека

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На Житомирщине коронавирусом инфицировано 162 человека

Состоянием на 22.00 среды, 15 апреля, в Житомирской области число инфицированных коронавирусом возросло до 162, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Коростене, сообщил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

"В Житомирской области возросла численность больных 28 человек, общее количество заражений - 162. Больше всего в Коростене - 53 человека", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

По состоянию на 22:00, по результатам лабораторных исследований,8 случаев коронавируса зарегистрировано в Коростене: девушка, 19 лет; мальчик, 10 лет; человек, 40 лет; молодый человек, 18 лет; человек, 40 лет; человек, 52 года; женщина, 41 год; женщина, 43 года.

Бунечко добавил, что 28 случаев зарегистрировано в других городах и районах.

8 случаев подверждено в Житомире: девочка, 2 года 10 месяцев; мужчина, 45 лет; мужчина, 28 лет; женщина, 62 года; человек, 42 года; женщина, 55 лет; мужчина, 59 лет; женщина, 41 год.

В Житомирском районе зарегистрировано 2 случая: женщина, 40 лет (с. Ивановка) и мужчина, год рождения уточняется, с. Болярка.

Кроме того, 6 случаев заражения коронавирусом числится в Бердичеве: мужчина, 58 лет; мальчик, 15 лет; мужчина, 48 лет; женщина, 52 года; женщина, 44 года; мужчина, 38 лет.

По одному случаю зафиксировано в: Малине - человек, 56 лет; Малинском районе (с. Малиновка) - женщина, 56 лет; Новоград-Волынске - женщина, 72 года; Лугинском районе (с. Стоянка) - мужчина, 26 лет.

Теги: #житомирская #ситуация #коронавирус
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