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00:51 16.04.2020

Задержание ФСБ в Крыму украинской "разведгруппы" является незаконным преследованием и провокацией – представительство президента в АРК

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Задержание ФСБ в Крыму украинской "разведгруппы" является незаконным преследованием и провокацией – представительство президента в АРК

Задержание ФСБ России в Крыму "агентурной группы Главного управления разведки Минобороны Украины" является фактом очередного незаконного преследования украинских граждан на временно оккупированной территории и провокацией российской оккупационной власти, направленной на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества, заявляет представительство президента Украины в АРК.

"Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить полное соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении на Facebook-странице представительства президента в Крыму.

Как утверждает ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащий ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку.

"Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в московское СИЗО Лефортово. Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

По утверждению ФСБ РФ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного 6 апреля 2020 года на три года и восемь месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы сделал по заказу украинской разведки.

"Уверены, что таким действиям должностных лиц РФ и подконтрольных РФ представителей оккупационных властей будет дана оценка правоохранительными органами Украины", - подчеркнули в представительстве президента.

15 апреля в центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что в Крыму "пресечена деятельность Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан".

Теги: #крым #реакция #задержания
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