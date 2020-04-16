Количество умерших с коронавирусом во Франции превысило 17 тыс

Общее число летальных исходов во Франции среди заразившихся коронавирусом достигло 17167 с начала эпидемии, сообщил в среду на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Из них 10643 человека умерли в больницах.

С начала эпидемии были госпитализированы 74030 пациентов, зараженных коронавирусом. В настоящее время 31779 инфицированных находятся в больницах, 2415 больных поступили за последние сутки.

Это, по словам Саломона, первое снижение числа госпитализаций.

"Общее число впервые показывает снижение. Многочисленными стали выписки пациентов. У нас на сегодня на 513 госпитализаций меньше, чем накануне", - отметил представитель Минздрава.

В отделениях реанимации находятся 6467 инфицированных. Общее число пациентов в реанимационных палатах, по данным Саломона, снижается седьмой день подряд.