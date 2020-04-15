У трети моряков на французском авианосце "Шарль де Голль" выявлен коронавирус

Более чем у трети моряков, служащих на французском авианосце "Шарль де Голль", результаты анализов на коронавирус COVID-19 оказались положительными, информирует в среду французский телеканал BFMTV со ссылкой на сообщение министерство обороны страны.

"К вечеру 14 апреля анализы были сделаны 1767 морякам, 668 тестов дали положительный результат (на заражение)", - приводит телеканал выдержки из документа.

В нем отмечается, что "31 человек помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один человек находится в реанимации".

Французские власти еще неделю назад сообщили, что авианосец в срочном порядке возвращается на военно-морскую базу в Тулоне из похода из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.