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22:16 15.04.2020

Укроборонпром вернул домой своих сотрудников с Азербайджана

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Укроборонпром вернул домой своих сотрудников с Азербайджана

УУкраинский государственный концерн "Укроборонпром" вернул 8 своих сотрудников из Азербайджана, которые проведут две недели на обсервации, сообщила пресс-служба концерна.

"Группа из 8 сотрудников государственных предприятий "Одесский авиационный завод" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод" успешно вернулась домой с Азербайджанской республики", – сказано в сообщении Укроборонпрома, обнародованного в среду вечером.

В концерне уточнили, что специалисты находились в Азербайджане в рамках выполнения внешнеэкономического контракта государственной компании "Укрспецэкспорт" с вооруженными силами Азербайджанской Республики.

"Руководство "Укроборонпрома" слаженно отработало эвакуацию специалистов во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины, Государственной пограничной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины и Министерством обороны Азербайджанской Республики. Со стороны "Укроборонпрома" возвращения украинских специалистов домой координировал заместитель генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж", – сообщили в концерне.

Также отмечается, что прибывшие сотрудники будут помещены на обсервацию.

"Сейчас все наши чувствуют себя нормально, потому что наконец приехали домой. Ближайшие две недели авиаторы проведут в обсервации на одной из баз под Киевом ", - сообщил Корж.

Кроме того, в Укроборонпроме подчеркнули, что часть специалистов концерна до сих пор остается работать в Азербайджане, выполняя контрактные обязательства в контролируемых и безопасных условиях одной из военных баз.

"За рубежом продолжают находиться более 50 специалистов предприятий-участников Укрборонпрома. Мы находимся на постоянной связи с каждой группой наших сотрудников в каждой из зарубежных страны. Все чувствуют себя нормально, находятся в адекватных условиях и продолжают работать везде, где это позволяют условия принимающей страны. Предприятия Укроборонпрома - надежные партнеры для зарубежных стран, и мы очень ценим вклад наших специалистов, которые ответственно делают свою работу несмотря на карантин", – сказано в сообщении.

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс отметил, что заранее прорабатываются различные сценарии возвращения наших специалистов домой после выполнения контрактных обязательств или "как только меры карантина в других странах сделают невозможным их работу. Возвращение наших домой - в приоритете!".

В Укроборонпроме напомнили, что после начала карантина в Украину уже успешно вернулись 2 группы специалистов оборонных предприятий: 14 работников - из Уганды и 3 работников - из Исламской Республики Пакистан.

Теги: #укроборонпром #сотрудники #азербайджан
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